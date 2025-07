Bimbo di 2 anni trovato in fondo alla piscina dai genitori a Lazise | accertata la morte celebrale

Una tragedia sconvolge Lazise: un bimbo di soli 2 anni, caduto accidentalmente in piscina, è stato trovato dai genitori in condizioni disperate e successivamente dichiarato cerebralmente morto. La comunità si stringe nel dolore di fronte a questa perdita improvvisa e incolmabile. Per scoprire tutti i dettagli di questa drammatica vicenda, continua a leggere.

Accertata la morte celebrale per il bimbo di due anni caduto in piscina la sera di sabato 28 giugno di una delle villette del complesso 'Residenza Costa del Sole' di Pacengo, frazione di Lazise, in provincia di Verona. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tragedia a Lazise, bimbo di 2 anni trovato privo di sensi in piscina: lotta tra la vita e la morte Vai su Facebook

Lazise, bimbo di due anni ritrovato incosciente in piscina dai genitori: è gravissimo Ricoverato d'urgenza a Borgo Trento, era in arresto cardiaco. Nello stesso residence nella frazione di Pacengo, sul Garda, nel 2023 morì a tre anni Tobias Vai su X

Trovato in fondo alla piscina dai genitori: Tommaso è morto all'età di 2 anni - Non ce l'ha fatta Tommaso Pasoli, il bimbo di due anni caduto in una piscina privata a Pacengo, frazione di Lazise. Da bresciatoday.it