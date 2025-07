Festa dell’Unità 2025 a Roma | eventi in programma e dove si svolge

A Roma, la Festa dell’Unità 2025 sta infiammando il cuore della città con un ricco calendario di eventi, tra dibattiti politici, incontri culturali e momenti di confronto. Svolgendosi nelle affascinanti Terme di Caracalla dal 20 giugno al 13 luglio, questa manifestazione celebra l’unità e la partecipazione democratica, rafforzando i legami tra cittadini e politica. Un’occasione imperdibile per vivere il fermento sociale della capitale, immersi in cultura e dialogo, perché l’unità si costruisce insieme.

È in corso a Roma la Festa dell'Unità 2025, lo storico festival politico e culturale organizzato dal Partito Democratico, che come da tradizione si svolge nella suggestiva cornice delle Terme di Caracalla. Iniziata il 20 giugno, la manifestazione si concluderà il 13 luglio, con un fitto programma di dibattiti politici, incontri culturali e momenti di confronto pubblico. Lo slogan di quest'anno è "Più uniti che mai", un richiamo all'unità del centrosinistra e a una ritrovata coesione nel "campo largo", con appuntamenti che vedono protagonisti esponenti di diverse forze progressiste italiane. Eventi in programma dal 1° luglio in poi: