Real Madrid Juve 0-0 LIVE | Di Gregorio salva i bianconeri!

Il duello tra Real Madrid e Juventus si preannuncia infuocato, con i bianconeri determinati a riscattarsi e impedire ai blancos di avanzare nel Mondiale per Club. All'Hard Rock Stadium di Miami Garden, il match si gioca tutto: un’epica battaglia tra due giganti del calcio internazionale, con Gregorio che si erge a eroe salvando i bianconeri in un pareggio zero a zero che potrebbe decidere le sorti del torneo.

di Andrea Bargione Real Madrid Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Juve e Real Madrid si sfidano in un match da dentro o fuori. Clima da grande evento all’ H ard Rock Stadium di Miami Garden dove alle 21 italiane andrà in scena l’ottavo di finale al Mondiale per Club. La competizione ha già riservato alcune sorprese con i bianconeri che vogliono rifarsi dopo la sconfitta contro il Manchester City. segue LIVE il match. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Real Madrid Juve 0-0: sintesi e moviola. FISCHIO D’INIZIO! 1? SUBITO JUVE IN AVANTI – Bella azione dei bianconeri con la bella giocata di Yildiz per Kolo Muani: il francese poi si inserisce e chiude il triangolo con il turco che però tocca male di sinistro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Real Madrid Juve 0-0 LIVE: Di Gregorio salva i bianconeri!

In questa notizia si parla di: juve - realmadrid - gregorio - salva

Disastro Juve: la Gazzetta salva solo Di Gregorio (e Yildiz) Vai su Facebook

Juve, agli ottavi c'è il Real Madrid. Per Guardiola l'incrocio con Inzaghi; Juve umiliata dal City, Di Gregorio salva un passivo più pesante; FINALE Juve-Man City 2-5, gli inglesi dilagano. Bianconeri secondi nel girone.

Di Gregorio traccia la strada del successo ai suoi: «Contro il Real Madrid dobbiamo fare questo». Il consiglio del portiere della Juve - Di Gregorio non ha dubbi: per battere il Real Madrid la Juventus avrà bisogno di dimenticare in fretta il K. Come scrive juventusnews24.com

Di Gregorio: "Il Real lo conosciamo, sappiamo cosa ci aspetta. La testa deve essere più libera" - Juventus, valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club ... Riporta tuttosport.com