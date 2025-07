Autostrada per Alcaraz a Wimbledon? Come cambia il tabellone con l’uscita di Zverev

L'eliminazione di Zverev a Wimbledon apre un'autostrada verso le fasi finali per Alcaraz, il campione in carica, ora più vicino alla conquista del titolo. Con uno spartito rivoluzionato nel tabellone, il percorso dell’astro nascente del tennis si fa ancora più chiaro e promettente. Ma attenzione, perché nel grande spettacolo di Wimbledon nulla è scritto: ogni match può riscrivere le sorti del torneo.

L’eliminazione di Alexander Zverev al primo turno di Wimbledon, sconfitto al quinto set dallo strepitoso francese Arthur Rinderknech, ha rivoluzionato la parte bassa del tabellone e condizionerà le prossime due settimane del terzo Slam della stagione. Il numero 3 del mondo ha salutato prematuramente l’erba londinese e la notizia può sicuramente rallegrare lo spagnolo Carlos Alcaraz, campione in carica sui sacri prati che vede uscire di scena un rivale molto quotato. Il fuoriclasse spagnolo, che ieri è stato trascinato al quinto set da uno strepitoso Fabio Fognini riuscendo però a salvarsi, non rischia più di dover affrontare Zverev in semifinale e così le prospettive cambiano per il numero 2 del ranking ATP. 🔗 Leggi su Oasport.it