Telefonata di due ore tra Macron e Putin Mosca gela l’Eliseo sull’Ucraina | Colpa dell’Occidente

In un mondo in tumulto, due ore di conversazione tra Macron e Putin scuotono le certezze internazionali. È il primo confronto diretto in tre anni, un segnale di tensione e retroscena ancora da svelare. La discussione, centrata su Iran e Ucraina, pone l’accento sulle accuse reciproche: Mosca gela l’Eliseo, puntando il dito contro l’Occidente. Quale sarà il prossimo movimento di questa intricata crisi globale?

Colloquio telefonico tra Emmanuel Macron e Vladimir Putin, il primo in tre anni tra i due leader: l’ultimo c’era stato nel settembre del 2022. Secondo quanto riferisce l’Eliseo, il presidente francese e il presidente russo si sono parlati «per oltre due ore per discutere del programma nucleare iraniano e dell’Ucraina». Per quanto riguarda l’Ucraina, Macron «ha sottolineato l’incrollabile sostegno della Francia alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina, ha chiesto di stabilire al più presto un cessate il fuoco e di avviare negoziati tra Ucraina e Russia per trovare una soluzione solida e duratura al conflitto». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Telefonata di due ore tra Macron e Putin. Mosca gela l’Eliseo sull’Ucraina: «Colpa dell’Occidente»

