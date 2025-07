Trump minaccia di far arrestare Mamdani candidato dem di New York

In un clima politico sempre più acceso, Donald Trump minaccia duramente Mamdani, candidato democratico a New York. Il presidente avverte che, se eletto sindaco, impedire l’arresto di immigrati irregolari potrebbe portare all’arresto dello stesso Mamdani. Una mossa che scuote la campagna elettorale e rivela lo scontro ormai aperto tra le parti. Ma cosa succederà davvero in questa battaglia di potere?

Il presidente fa sapere che, nel caso in cui, Mamdani dovesse essere eletto sindaco, se provasse a ostacolare i poliziotti nell'arresto degli immigrati irregolari lo farebbe arrestare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trump minaccia di far arrestare Mamdani, candidato dem di New York

Chi è Zohran Mamdani, il 33enne socialista che può diventare sindaco di New York (e che i fan di Trump vogliono far arrestare) - affascinante banco di prova per questa lotta tra tradizione e innovazione. Tra i protagonisti di questa sfida, spicca Chi 232 Zohran Mamdani, il giovane socialista di soli 33 anni che potrebbe diventare il nuovo sindaco di New York, un obiettivo che ha infiammato sia i sostenitori più radicali che gli avversari politici, come i fan di Trump desiderosi di vederlo arrestato.

