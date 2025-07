Calcagno tra calendario e contratti | Lo denunciamo da tempo | ESCLUSIVO

Il delicato equilibrio tra calendario e contratti nel calcio italiano è ormai da tempo sotto pressione. L’esclusivo intervento di Umberto Calcagno, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, mette in luce le criticità di una stagione sempre più densamente programmata, tra infortuni in aumento e partite che spesso deludono le aspettative. La questione si fa urgente: il calcio può continuare a sacrificare la salute dei giocatori e lo spettacolo per gli interessi economici?

La redazione di Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva Umberto Calcagno, presidente dell'Associazione Italiana Calciatori Calendario sempre più fitto, con gli infortuni che aumentano e partite alle volte poco spettacolari. La stagione in corso non si è ancora conclusa, con il nuovo Mondiale per Club ad accendere le polemiche e a ingrossare il numero di impegni tra tornei nazionali e internazionali. Umberto Calcagno – Calciomercato.it Sulle tematiche del calendario calcistico, la redazione di Calciomercato.it ha interpellato in esclusiva Umberto Calcagno, presidente dell' Associazione Italiana Calciatori: " La nostra posizione è ben conosciuta, da tempo abbiamo denunciato insieme al sindacato mondiale un sistema che non ci porterà di certo a migliorare il nostro mondo ", ha spiegato Calcagno in esclusiva ai nostri microfoni a margine dell'apertura del calciomercato estivo a Rimini, evento organizzato dalla Master Group Sport e da Adise.