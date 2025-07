L’Argentina dice sì all’estradizione di Bertulazzi L’ex Br può essere trasferito in Italia

L’Argentina ha deciso di concedere l’estradizione di Bertulazzi, ex BR condannato in contumacia per il sequestro Costa. La Corte Suprema argentina ha ribaltato la decisione della Cassazione, aprendo le porte al suo possibile trasferimento in Italia, dove dovrà scontare oltre 27 anni di carcere. Un caso che riaccende il dibattito sulla giustizia e sulla memoria storica di un passato oscuro. La vicenda si arricchisce di nuovi dettagli e implicazioni.

La Corte Suprema ha scofessato la decisione della Cassazione. Settantatré anni, dovrebbe scontare più di 27 anni di carcere per il sequestro Costa. E’ stato condannato in contumacia, per questo per anni ha goduto dello status di rifugiato. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - L’Argentina dice sì all’estradizione di Bertulazzi. L’ex Br può essere trasferito in Italia

In questa notizia si parla di: argentina - dice - estradizione - bertulazzi

L’Argentina dice sì all’estradizione di Bertulazzi. L’ex Br può essere trasferito in Italia; Argentina concede l’estradizione dell’ex Br Bertulazzi; Bertulazzi, Argentina dice sì all'estradizione dell'ex Br.

L’Argentina dice sì all’estradizione di Bertulazzi. L’ex Br può essere trasferito in Italia - Settantatré anni, dovrebbe scontare più di 27 anni di carcere per il sequestro Costa. Segnala repubblica.it

Terrorismo, ok Corte Suprema Argentina a estradizione ex Br Bertulazzi in Italia - La Corte Suprema argentina ha dato parere favorevole all'estradizione in Italia dell'ex membro delle Brigate Rosse, Leonardo Bertulazzi. msn.com scrive