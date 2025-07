Chi è l’ex Br Bertulazzi estradato dall’Argentina

L'ex brigatista era stato arrestato nell'agosto dell'anno scorso dopo ben 44 anni di latitanza. In Italia deve scontare 27 anni di carcere.

Argentina, l’ex Br Bertulazzi sarà estradato in Italia - L'ombra di Leonardo Bertulazzi si dissolve, segnando la fine di un’era di latitanza. La Corte Suprema argentina ha dato il via libera all'estradizione dell'ex Brigatista, arrestato a Buenos Aires e ora pronto a tornare in Italia.

Argentina, l'ex Br Bertulazzi sarà estradato in Italia

Argentina concede l’estradizione dell’ex Br Bertulazzi - La decisione del governo Milei riporterà in Italia il latitante condannato a 27 anni per il sequestro dell’armatore Pietro Costa nel 1977 ... Riporta ilsole24ore.com

Chi è l'ex Br Leonardo Bertulazzi arrestato in Argentina se estradato in Italia deve scontare 27 anni di carcere - Blitz Quotidiano - l’ex Br, Leonardo Bertulazzi, da oltre 40 anni ricercato dalla giustizia italiana e stato arrestato nella giornata di ieri, giovedì 29 agosto, a Buenos Aires, in Argentina. Scrive blitzquotidiano.it