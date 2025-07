Calciomercato Roma Abraham verso il Besiktas! Fissata la formula per l’acquisto C’è anche la ‘recompra’

Il calciomercato della Roma si anima con la cessione di Tammy Abraham al Besiktas, un’operazione strategica e ben studiata. Con una formula d’acquisto definita e la clausola di recompra, i giallorossi rispettano i vincoli del Fair Play Finanziario, aprendo nuove possibilità per il club e facendo emergere un mercato ricco di sorprese. La sessione si preannuncia infuocata: cosa riserverà il futuro ai capitolini?

La Roma ha ufficializzato la cessione di Tammy Abraham al Be?ikta?, in un’operazione che si è rivelata decisiva anche per il rispetto dei vincoli imposti dal Fair Play Finanziario. L’attaccante inglese, 26 anni, lascia la Capitale dopo tre stagioni, trasferendosi . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Roma, Abraham verso il Besiktas! Fissata la formula per l’acquisto. C’è anche la ‘recompra’

In questa notizia si parla di: roma - abraham - calciomercato - besiktas

Calciomercato Roma, dalla Turchia forte interesse del Besiktas per due giocatori dei giallorossi: Abraham e Celik. Le cifre - Il calciomercato della Roma si infuoca con l'interesse del Besiktas per due protagonisti giallorossi: Tammy Abraham e Zeki Celik.

Calciomercato Roma - Come scatta il riscatto di Abraham #ASRoma #Abraham #Besiktas #Calciomercato #CalciomercatoRoma https://vocegiallorossa.it/primo-piano/calciomercato-roma-come-scatta-il-riscatto-di-abraham-269382… Vai su X

Calciomercato Roma: Abraham al Besiktas in prestito con obbligo di riscatto, ecco le cifre Clicca qui per seguire il LIVE --> https://www.romanews.eu/live-calciomercato-roma-abraham-al-besiktas-ecco-cosa-manca-per-rispettare-il-ffp/ #ASRoma #Roman Vai su Facebook

Abraham saluta Roma, accordo col Besiktas: cifre e formula dell'operazione, l'impatto a bilancio e l'obiettivo plusvalenze entro il 30 giugno; Roma, è fatta per Tammy Abraham al Besiktas: le cifre; Abraham al Besiktas, tutti i dettagli dell’affare: Massara ha garantito alla Roma 17 milioni.

Roma, Abraham al Besiktas: i dettagli sulle cifre e la plusvalenza - Alla fine Abraham è partito con un’operazione articolata sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni di euro con obbligo di riscatto a 13 milioni più 2 di bonus. Scrive calciomercato.it

Roma, Abraham ceduto al Besiktas: come scatta l'obbligo di riscatto. Mantenuta una prelazione - La Roma è riuscita a completare la cessione di Abraham al Besiktas entro la chiusura del bilancio 2024/25, fissata per il 30 giugno. Come scrive iltempo.it