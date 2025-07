Real Madrid Juve 0-0 LIVE | Conceicao ci prova di testa!

L’attesa è finita: Real Madrid e Juventus si affrontano all’Hard Rock Stadium di Miami Garden in un ottavo di finale del Mondiale per Club che promette emozioni intense. Con un pareggio a reti inviolate, la partita si deciderà nelle fasi finali, mentre Conceição sfodera colpo di testa. Rimanete con noi per tutte le emozioni, i momenti salienti e le analisi di un match che potrebbe scrivere un nuovo capitolo nella storia delle due grandi protagoniste.

Real Madrid Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club Real Madrid e Juve si scontrano all'Hard Rock Stadium di Miami Garden dove alle 21 italiane andrà in scena l'ottavo di finale al Mondiale per Club. Sfida ad eliminazione diretta del torneo che .

