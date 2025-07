L’Atalanta saluta Matteo Ruggeri | ora è un giocatore dell’Atletico Madrid

L’Atalanta saluta Matteo Ruggeri, il talento cresciuto nel cuore di Bergamo, ora pronto a conquistare Madrid con l’Atletico. Un trasferimento da sogno per il giovane laterale, che lascia la nostra città per una sfida internazionale di grande prestigio. Dalla Val Brembana alle emozioni del derby col Real, Ruggeri apre un nuovo capitolo della sua carriera. La sua avventura spagnola sta per cominciare: un vero salto di qualità!

Bergamo, 1 luglio 2025 – E’ ufficiale: da stasera Matteo Ruggeri da Zogno è un calciatore dell’Atletico Madrid. In giornata si è perfezionata la sua cessione dall’Atalanta ai Colchoneros per 18 milioni più altri 3 di bonus. Dalla Val Brembana alla capitale spagnola, al derby con il Real, questo il salto triplo compiuto dal non ancora 23enne (li compie l’11 luglio) laterale nato a San Giovanni Bianco, bergamasco e atalantino doc. Voluto fortemente dal tecnico Diego Simeone, convinto dalle sue doti di pendolo sulla fascia sinistra, da terzino difensivo bravo a correre fino all’area avversaria. Due anni fa Ruggeri, nel 2023-24 è stato un titolare fondamentale nella galoppata europea dell’Atalanta fino al trionfo in Europa League. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’Atalanta saluta Matteo Ruggeri: ora è un giocatore dell’Atletico Madrid

