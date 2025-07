Ligue 1 riparte da sola dopo il flop con Dazn e riconquista il controllo dei diritti televisivi Le Parisien

La Ligue 1 si risolleva dalle polemiche con Dazn e apre una nuova era di autonomia, affidando la trasmissione dei propri diritti a una piattaforma proprietaria. Un passo deciso verso il controllo diretto e la valorizzazione del calcio francese, che promette stabilità economica e innovazione nel modo di raccontare lo sport. È l’inizio di un futuro tutto da scrivere, dove il football francese torna protagonista anche nel mondo digitale.

Dopo il braccio di ferro con Dazn e le trattative naufragate con altre emittenti, la Ligue 1 riparte da zero: i club hanno scelto di trasmettere il campionato su una piattaforma proprietaria, segnando l’alba di una nuova era in cui la Lega controlla direttamente i propri diritti televisivi. Dopo anni di tira e molla con i broadcaster, il calcio francese punta così sul “fai da te” per valorizzare i diritti televisivi e dare stabilità economica alla lega.  Leggi anche: La disastrosa gestione finanziaria di Dazn, il Mondiale per club potrebbe essere il colpo di grazia (Telegraph) Ligue 1 lascia Dazn alle spalle con abbonamenti a prezzi accessibili per i tifosi (Le Parisien). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ligue 1 riparte da sola dopo il flop con Dazn e riconquista il controllo dei diritti televisivi (Le Parisien)

