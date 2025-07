Dimenticato per ore in auto sotto il sole a Valls | muore bimbo di 2 anni il padre sotto shock

Una tragedia sconvolge Valls, nella Catalogna, dove un bambino di appena due anni ha perso la vita dopo essere stato lasciato in auto sotto il sole cocente per ore. Un dramma che mette in luce le conseguenze devastanti delle dimenticanze estive e l’importanza della vigilanza. La comunità piange questa perdita incolmabile, mentre il padre, sconvolto, affronta il dolore più grande. La sicurezza dei nostri piccoli dovrebbe sempre essere una priorità assoluta.

Una tragedia silenziosa nel cuore dell’estate spagnola. È accaduto tutto nel primo pomeriggio di martedì 1° luglio. A Valls, cittadina spagnola nella provincia di Tarragona (Catalogna), un bambino di circa due anni e mezzo è morto dopo essere rimasto intrappolato per ore all’interno di un’auto, esposta alle alte temperature di un’eccezionale ondata di calore. Il piccolo sarebbe stato dimenticato in auto dal padre, che si era recato al lavoro lasciando la vettura parcheggiata nella zona industriale di Carrer dels Manyans. Quando si è accorto della situazione, per il figlio era già troppo tardi. L’allarme dato da un passante: il dramma nel primo pomeriggio. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Dimenticato per ore in auto sotto il sole a Valls: muore bimbo di 2 anni, il padre sotto shock

