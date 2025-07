Ilaria Salis e il libro su Amazon? La replica a Libero e le sparate sul capitalismo

Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, si fa sentire con una risposta pungente a Libero, rispolverando le idee di Karl Marx. La sua critica si intreccia con la polemica sulle sue pubblicazioni su Amazon, il colosso del commercio online. Tra sarcasmo e argomentazioni solide, Salis dimostra come il dialogo politico si giochi anche tra libri e piattaforme digitali, rivelando le contraddizioni del capitalismo contemporaneo. La discussione è aperta, e il suo messaggio non passa inosservato.

Ilaria Salis risponde a Libero. ¬† E lo fa a modo suo: rispolverando il vecchio Karl Marx. L'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra √® stata tra le personalit√† politiche italiane che pi√Ļ si √® battuta contro "le nozze del secolo" tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez, che si sono svolte a Venezia. Qualcuno, tra cui Libero, appunto, le ha fatto notare che il suo libro "Vipera" viene venduto proprio sulla piattaforma online Amazon, di propriet√† del miliardario americano. Per tanto, lei si √® fiondata su X - di propriet√† di un altro cattivissimo capitalista - per giustificare la sua mossa. Come sempre, per√≤, la spiegazione suona un po' come un'arrampicata di specchi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - Ilaria Salis e il libro su Amazon? La replica a Libero e le sparate sul capitalismo

