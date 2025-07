Una scena inquietante si è svolta a Taranto: un giovane, colpito da arma da fuoco e abbandonato davanti all’ospedale “Santissima Annunziata”, ha suscitato grande sconcerto. Mentre un misterioso motociclista si allontanava rapidamente, le autorità hanno avviato le indagini per chiarire i motivi di questa strana e preoccupante vicenda. La città resta in attesa di sviluppi, mentre le forze dell’ordine cercano di fare luce su quanto accaduto.

Un uomo sulla ventina di anni è stato lasciato in serata davanti all’ospedale “Santissima Annunziata”. Chi ce l’ha portato a bordo di una moto si è poi immediatamente allontanato. Il giovane è ferito ad una gamba a causa di colpi di arma da fuoco. Non è in gravi condizioni. Indaga la polizia. L'articolo Taranto: ferito da arma da fuoco, lasciato davanti all’ospedale Indagine della polizia proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it