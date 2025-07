Di Francesco | Io più esperto il Lecce è una società solida e quel Banda mi intriga

Di Francesco, con il suo talento e passione, si riconferma una guida competente per il Lecce, una società solida e ambiziosa. La sua esperienza e il desiderio di riscattarsi sono la chiave per un progetto di successo. Corvino ne esalta le qualità: "Ha tutto per fare bene." Dopo 14 anni, il ritorno nel Salento segna un nuovo capitolo, tra sfide tattiche e momenti di lutto, ma con la determinazione di rilanciare i giallorossi verso nuovi traguardi.

Corvino: "Ha tutto per fare bene. È un grande professionista e ha voglia di riscattarsi". Il tecnico torna nel Salento dopo 14 anni: "Allora la proprietà stava smantellando e io ero un debuttante. Sarà 4-3-3. Fiorita grave lutto".

