Vino l’Italia riconquista il primato mondiale della produzione È l’unico Paese in crescita eccellendo tra tradizione e cultura I dati Agea

L’Italia si riconferma leader mondiale nella produzione di vino nel 2024, tornando a primeggiare grazie a un incremento record che porta la produzione a oltre 43,9 milioni di ettolitri su 728.000 ettari di vigneti. In un contesto globale segnato da calo di produzione e superficie vitata, l’Italia si distingue per tradizione e innovazione, dimostrando come cultura e qualità possano ancora fare la differenza. Un risultato che riporta il nostro paese al vertice internazionale, confermando la sua eccellenza nel settore vinicolo.

L’ Italia registra una crescita della produzione del vino che raggiunge 43.959.424,91 ettolitri per il 2024, per una superficie vitata pari a 728.000 ettari. A differenza del quadro mondiale, caratterizzato non solo da una diminuzione della produzione a causa di condizioni climatiche avverse, e da una contrazione dei consumi nei principali mercati, ma anche da una riduzione della superficie vitata, l’Italia migliora: tra tutti i primi sette vigneti globali, quello italiano è l’unico in crescita, posizionando così, il nostro Paese quale primo produttore mondiale di vino nel 2024. Il tutto, eccellendo sia nella varietà sia nella produzione con un approccio e uno stile specifico, che riflette tradizione e cultura. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Vino, l’Italia riconquista il primato mondiale della produzione. È l’unico Paese in crescita, eccellendo tra tradizione e cultura. I dati Agea

