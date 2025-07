Trump minaccia di arrestare Mamdani se non coopererà su migranti

In un clima di tensione politica sempre più acceso, Donald Trump lancia una minaccia sorprendente nei confronti di Zohran Mamdani, candidato democrativo a sindaco di New York. Se il suo avversario vincesse le elezioni e si opponesse alle politiche di immigrazione federali, Trump ha dichiarato che potrebbe ordinare il suo arresto, definendolo un "comunista". Una provocazione che accende i riflettori sul fragile equilibrio tra giustizia e politica nella Grande Mela.

Donald Trump minaccia di arrestare Zohran Mamdani, il candidato democratico a sindaco di New York, se il 33enne vincesse le elezioni e si opponesse agli agenti federali per l'immigrazione in città. Se accadesse "allora dovremmo arrestarlo", ha detto il presidente. "Non abbiamo bisogno di un comunista in questo Paese", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump minaccia di arrestare Mamdani se non coopererà su migranti

New York, Mamdani vince le primarie democratiche: Trump minaccia la cittadinanza - Zohrab Mamdani, candidato socialista, ha superato l’ex governatore Andrew Cuomo con un margine di dodici punti, aggiudicandosi le primarie democratiche per la corsa a sindaco di New York . Secondo informazione.it