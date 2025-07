Terrorismo ok Corte Suprema Argentina a estradizione ex Br Bertulazzi in Italia

La decisione della Corte Suprema argentina di concedere l'estradizione di Leonardo Bertulazzi, ex Brigatista Rossa, in Italia apre un nuovo capitolo nella lotta contro il terrorismo. Ora, la palla passa al presidente Javier Milei, che deciderĂ se far rispettare questa richiesta. La vicenda mette in luce l'importanza della collaborazione internazionale nella giustizia e nella tutela della legalitĂ . Resta da capire quale sarĂ l'esito finale di questa delicata procedura.

(Adnkronos) – La Corte Suprema argentina ha dato parere favorevole all'estradizione in Italia dell'ex membro delle Brigate Rosse, Leonardo Bertulazzi. Lo ha riferito il Clarin, sottolineando che come in ogni procedura di estradizione l'ultima parola spetti ora al presidente Javier Milei. Bertulazzi era stato arrestato lo scorso 29 agosto a Buenos Aires in seguito alla revoca, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: estradizione - corte - suprema - argentina

Caso Almasri, la memoria presentata dal governo alla Corte dell’Aja: “È stata data priorità alla richiesta di estradizione libica” - Il caso Almasri solleva importanti questioni legate all'estradizione e alla giustizia internazionale.

Argentina, la Corte Suprema concede l'estradizione dell'ex Br Leonardo Bertulazzi; Terrorismo, ok Corte Suprema Argentina a estradizione ex Br Bertulazzi in Italia; Argentina concede l’estradizione dell’ex Br Bertulazzi.

L'Argentina concede l'estradizione per l'ex Br Leonardo Bertulazzi - La Corte Suprema argentina ha espresso parere favorevole all'estradizione in Italia dell'ex Br Leonardo Bertulazzi agli arresti a Buenos Aires dal 29 agosto scorso sulla base della decisione del ... Si legge su ansa.it

L’Argentina dice sì all’estradizione di Bertulazzi. L’ex Br può essere trasferito in Italia - Settantatré anni, dovrebbe scontare più di 27 anni di carcere per il sequestro Costa. Secondo repubblica.it