Guerra in Ucraina colloquio telefonico tra Putin e Macron | è il primo dopo tre anni

Dopo tre anni di silenzio, Vladimir Putin ed Emmanuel Macron si sono finalmente confrontati telefonicamente, segnando un momento di grande importanza nella diplomazia internazionale. Le agenzie russe riportano che il leader russo ha attribuito il conflitto in Ucraina alle politiche occidentali, mentre l’Eliseo fornisce una prospettiva diversa. Un incontro che potrebbe aprire nuove strade per la risoluzione del conflitto e il futuro delle relazioni europee e mondiali.

Vladimir Putin ed Emmanuel Macron si sono parlati telefonicamente a distanza di tre anni dall’ultima volta. Lo hanno riferito le agenzie russe, svelando anche i contenuti del colloquio telefonico tra i due leader, avvenuto nel pomeriggio dell’1 luglio. Il presidente russo ha affermato che «il conflitto» tra Russia e Ucraina sarebbe «una conseguenza diretta della politica occidentale». In una nota dell’Eliseo, invece, le parole del presidente francese, che ha «chiesto l’istituzione, il prima possibile, di un cessate il fuoco e l’avvio di negoziati tra Ucraina e Russia per una soluzione solida e duratura del conflitto». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Guerra in Ucraina, colloquio telefonico tra Putin e Macron: è il primo dopo tre anni

