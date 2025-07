Timothée Chalamet punta a diventare il migliore con Marty Supreme

timoth233e chalamet punta a diventare il migliore con Marty Supreme. Il nuovo film di Josh Safdie promette un ritratto intenso e affascinante di un leggendario campione di ping-pong degli anni '50, mescolando realtà e finzione. L’attesa cresce tra anticipazioni sul cast e sulla trama avvolgenti, rendendo l’uscita in Italia un evento imperdibile per gli appassionati di cinema e storie di grande ispirazione. Il film, in uscita nelle sale italiane...

il nuovo film di josh safdie: un ritratto intenso di un campione leggendario. Il prossimo progetto cinematografico del regista Josh Safdie si presenta come un'opera che mescola realtà e finzione, raccontando la storia di uno dei più grandi campioni di ping-pong degli anni '50. L'attesa per questa produzione, intitolata Marty Supreme, cresce grazie alle anteprime e alle anticipazioni sul cast e sulla trama. Il film, in uscita nelle sale italiane il 22 gennaio 2026, promette di essere un ritratto appassionato e coinvolgente di un personaggio che sogna in grande. la trama e l'ambientazione del film.

In questa notizia si parla di: marty - supreme - timothée - chalamet

