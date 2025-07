Taranto | ferito da arma da fuoco lasciato all’ospedale Verosimilmente gambizzato nei pressi della concattedrale

Un episodio inquietante scuote Taranto: un giovane di circa vent’anni, ferito da arma da fuoco e abbandonato all’ospedale “Santissima Annunziata”, dopo essere stato gambizzato vicino alla concattedrale. Chi lo ha portato lì si è dileguato immediatamente, lasciando dietro di sé un mistero da chiarire. La polizia indaga su questo grave episodio che potrebbe essere collegato a una sparatoria nei pressi del centro storico. La città aspetta risposte, mentre la vicenda rimane avvolta nel mistero.

Un uomo sulla ventina di anni è stato lasciato in serata davanti all'ospedale "Santissima Annunziata". Chi ce l'ha portato a bordo di una moto si è poi immediatamente allontanato. Il giovane è ferito ad una gamba a causa di colpi di arma da fuoco. Non è in gravi condizioni. Indaga la polizia. Verosimilmehte il ferito è stato gambizzato in una sparatoria nei pressi della concattedrale.