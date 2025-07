Asse Bologna – Napoli il segnale dà luce verde | Conte gongola

Il Napoli di Conte si tinge di verde: il segnale allarmante di Bologna sbiadisce, mentre i partenopei celebrano un’estate di successi. Dopo aver conquistato lo scudetto, il club azzurro si prepara a consolidare la rosa con innesti di qualità, come Marianucci e De Bruyne. Ma l’obiettivo è ancora più grande: la sessione di calciomercato promette altre sorprese. Il Napoli non si ferma qui, perché il futuro è già scritto...

Per il Napoli di Conte arrivano delle ottime notizie da Bologna. Il Napoli, dopo essersi laureato campione d'Italia, di fatto, è sicuramente il grande protagonista di queste prime settimane di calciomercato estivo. Basta pensare che il club partenopeo ha già chiuso gli arrivi di Luca Marianucci (preso dall'Empoli per 9 milioni di euro e Kevin De Bruyne (ingaggiato a parametro zero). Ma, ovviamente, il Napoli non ha la minima intenzione di fermarsi qui. Anche perché Antonio Conte vuole due giocatori per ruolo. Il team campano sta trattando con il Bologna per due giocatori: Ndoye e Beukema. Proprio su questi due caliciatori, nel frattempo, bisogna registrare un importantissimo segnale.