Buchanan Inter è corsa a 5 sul canadese | la posizione della dirigenza nerazzurra

L’interesse per Tajon Buchanan continua a crescere, con ben cinque club pronti a sferrare l’assalto. Tra questi, spicca il Nottingham Forest, desideroso di rafforzare il reparto offensivo. La dirigenza dell’Inter è al lavoro per valutare attentamente la situazione, considerando se sia il momento di puntare su di lui ancora o di lasciarlo partire. La decisione finale potrebbe influenzare il futuro della rosa nerazzurra e le strategie di mercato.

Buchanan Inter, ben cinque club interessati al canadese: i dirigenti nerazzurri valutano. Il Nottingham Forest è uno dei cinque club che hanno mostrato un forte interesse per Tajon Buchanan. Stando a quanto riportato da fonti vicine a TEAMtalk, i dirigenti dell’ Inter stanno attualmente esaminando la situazione per decidere se sia più opportuno mantenerlo in squadra o permettere il suo trasferimento durante la prossima finestra estiva di mercato. Questa situazione apre a diverse possibilità sul futuro del giovane calciatore, che potrebbe rimanere nel suo attuale club o cercare nuove opportunità in una delle squadre interessate. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Buchanan Inter, è corsa a 5 sul canadese: la posizione della dirigenza nerazzurra

In questa notizia si parla di: buchanan - inter - canadese - corsa

Inter-Buchanan, futuro in bilico: prestito bis o rilancio in nerazzurro? - L'Inter si prepara a un finale di stagione cruciale, con il futuro di Tajon Buchanan in bilico. In prestito al Villarreal, l'esterno canadese potrebbe tornare nerazzurro o restare in Spagna.

Il Canada batte 2-0 El Salvador e chiude al primo posto il gruppo B della Gold Cup e ancora una volta è stato protagonista Tajon Buchanan. Il nerazzurro ha realizzato il gol del due a zero oltre ad altre apprezzabili giocate. Che sia un acquisto ritrovato? #amal Vai su Facebook

In UK – Tutti su Buchanan: addirittura è corsa a cinque. Ecco la posizione dell’Inter; Gold Cup, si interrompe la corsa del Canada di Buchanan: il Guatemala passa ai calci di rigore; Torino, affare per Casadei in chiusura.

In UK – Tutti su Buchanan: addirittura è corsa a cinque. Ecco la posizione dell’Inter - Il Nottingham Forest è tra i cinque club che hanno manifestato interesse per Tajon Buchanan. Segnala fcinter1908.it

Gold Cup, si interrompe la corsa del Canada di Buchanan: il Guatemala passa ai calci di rigore - Si interrompe in modo brusco e sorprendente la Gold Cup del Canada di Tajon Buchanan: la squadra di Jesse Marsch, ridotta in 10 uomini dopo l'espulsione dell'ala Jacob Shaffelburg nei minuti di recupe ... msn.com scrive