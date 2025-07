Vlahovic Juventus Sky la sua cessione farebbe scatenare i bianconeri sul mercato! Pronto il doppio colpo che fa sognare i tifosi | cosa sta succedendo

Se la cessione di Vlahovic dovesse concretizzarsi, i tifosi della Juventus potrebbero assistere a un vero e proprio scossone sul mercato. La possibilità di un doppio colpo, pronto a far sognare i supporter bianconeri, è al centro delle ultime indiscrezioni. Cosa sta succedendo? E soprattutto, quali sono le mosse che potrebbero rivoluzionare il futuro della Vecchia Signora? Restate con noi per scoprire tutti gli aggiornamenti!

Vlahovic Juventus (Sky), la sua cessione farebbe scatenare i bianconeri: tutti gli ultimi aggiornamenti. Continua a lavorare il calciomercato Juve, e uno dei temi più discussi in questi giorni riguarda Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, arrivato a Torino con grandi aspettative, sta vivendo un periodo difficile, con prestazioni che non riescono a soddisfare appieno le attese. Nonostante le qualità indiscutibili, Vlahovic ha incontrato diverse difficoltà nel corso dell’ultima stagione, con pochi gol e una certa fatica ad adattarsi al gioco della squadra. Questo ha generato non pochi dubbi sul suo futuro in bianconero, con la Juve che sta valutando tutte le opzioni per il reparto offensivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com