David Juventus vicino l’accordo con il bomber! Nuova offerta inviata all’attaccante | tutti i dettagli sul possibile colpo dei bianconeri

La Juventus si prepara a un nuovo colpo di scena nel calciomercato: l’attaccante canadese Jonathan David potrebbe presto diventare un rinforzo di peso per i bianconeri. Dopo aver inviato una nuova offerta, i dettagli sul possibile trasferimento sono al centro delle discussioni. Il futuro dell’attacco juventino si fa più intrigante che mai, e la volontà di accelerare i negoziati lascia presagire grandi novità in arrivo. Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.

David Juventus, vicino l'accordo con il bomber canadese: tutti gli aggiornamenti sul futuro dell'attaccante. Il calciomercato Juve continua a muoversi concentrandosi in particolare sul rafforzamento dell'attacco. Come riportato da Fabrizio Romano, la Juve ha recentemente inviato una nuova proposta a Jonathan David, attaccante del Lille, con l'intento di accelerare la trattativa. Le discussioni sono in corso, e sebbene alcuni dettagli siano ancora da definire, il club bianconero è fiducioso di riuscire a chiudere l'affare nei prossimi giorni. David, che ha ricevuto altre offerte da vari club, ha deciso di prendersi ancora un po' di tempo per riflettere sulla proposta della Juve.

Huijsen vicino al Real Madrid: ecco quanto incassa la Juventus - Dean Huijsen, ex difensore della Juventus, è pronto a unirsi al Real Madrid dopo una stagione eccezionale con il Bournemouth in Premier League.

