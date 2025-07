Sinner a Wimbledon buona la prima sull’erba va come sul velluto contro Nardi che ringrazia | un ricordo per sempre

Jannik Sinner apre con il piede giusto a Wimbledon, dimostrando ancora una volta la sua classe sulla terra battuta. Dopo un convincente 6-4 6-3 6-0 contro Luca Nardi, il giovane talento italiano si prepara a sfidare l’australiano Vukic in un match dal forte sapore di rivincita. La sua vittoria non solo alimenta le speranze di avanzata, ma rimane anche un ricordo indelebile nel cuore dei tifosi italiani. La strada verso il titolo è ancora lunga, e Sinner sembra pronto a scrivere il suo capitolo.

Vittoria all'esordio per Jannik Sinner a Wimbledon. Il numero 1 del mondo ha battuto Luca Nardi in un derby italiano che si è concluso sul punteggio di 6-4 6-3 6-0. Al prossimo turno Sinner dovrà vedersela contro l'australiano Aleksandar Vukic, reduce dalla vittoria su Chun-Hsin Tseng. Sarà il terzo precedente tra Sinner e Vukic, il primo in uno Slam: l'altoatesino si è aggiudicato i primi due confronti, vincendo in due set ad Adelaide e Sofia. Sinner a Wimbledon: buona la prima. «È stata un'emozione fantastica sfidare Sinner, quando ho visto il tabellone ho detto "porca miseria". Non ero felice, ma da un certo punto di vista giocare in questo campo contro il numero 1 al mondo è un ricordo che mi porterò dietro tutta la vita», ha detto a Sky Sport Luca Nardi, dopo la sconfitta all'esordio a Wimbledon contro Jannik Sinner.

