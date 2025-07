WWE | Forte interesse per Danhausen e i Private Party mentre la scadenza dei contratti si avvicina

L'interesse crescente per Danhausen e i Private Party si intreccia con la scadenza dei contratti, aprendo nuovi scenari nel panorama WWE. Il 2025 si conferma come l'anno in cui la bilancia si è spostata: più atleti passano dalla AEW alla WWE, segnando un cambio di paradigma rispetto agli anni precedenti. Con un roster sempre più ricco, però, si apre il dibattito: la WWE è pronta a continuare questa espansione o si fermerà presto?

Come riportato da Bodyslam.net, infatti, la WWE avrebbe espresso un forte interesse verso tre nomi apparentemente in uscita dalla AEW: si tratterebbe di Danhausen e dei Private Party, i cui contratti sono in scadenza più avanti quest'anno.