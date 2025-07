Sabatini duro con Marotta | Ha fatto un errore clamoroso tutto molto esagerato

Redazione Sandro Sabatini analizza senza peli sulla lingua la stagione dell’Inter, evidenziando critiche e successi. Dopo un’annata intensa, i nerazzurri si preparano alla pausa estiva, ma il pensiero resta rivolto al futuro. Tra analisi di mercato, errori e opportunità, è il momento di trarre insegnamenti e pianificare il ritorno in grande stile. La strada verso la prossima stagione è ancora tutta da scrivere, e le parole di Sabatini ci invitano a riflettere profondamente su questa avventura.

Sandro Sabatini ha analizzato la stagione dell'Inter e, soprattutto, quanto successo ieri nel post partita contro il Fluminense. Le sue parole. Dopo 63 partite ufficiali, la stagione dell' Inter può considerarsi conclusa. Al termine di un'annata estenuante, i calciatori nerazzurri partiranno per qualche giorno godendosi le meritate vacanze. Nel frattempo, però, è tempo di bilanci, e in tanti stanno analizzando il 202425 interista. L'ultimo a farlo, in ordine di tempo, è stato Sandro Sabatini, che sul suo canale YouTube ha parlato così dei meneghini. ANALISI – «L'appendice alla stagione dell'Inter è surreale.