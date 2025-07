Boom di consumo di energia blackout in pieno centro a Firenze

Firenze si risveglia con un blackout nel cuore della città, causato dal crescente consumo energetico sotto il caldo torrido di queste settimane. Uffici, hotel e negozi sono rimasti al buio, mettendo in evidenza l’urgenza di soluzioni rapide. E-Distribuzione ha già predisposto un piano di intervento per ripristinare la normalità, ma questa situazione solleva una domanda cruciale: come possiamo gestire al meglio le risorse energetiche nelle stagioni più calde?

FIRENZE – Situazione critica per il consumo di energia per il caldo di queste settimane. Oggi (1 luglio) c’è stato un black out della corrente elettrica in una parte del centro di Firenze. Uffici, abitazioni, hotel e negozi sono rimasti a lungo al buio in attesa dell’intervento di E-Distribuzione. E-Distribuzione ha reso noto di aver predisposto un piano di lavoro urgente per l’installazione di un ‘cavo attrezzo’, ovvero un tratto di linea esterno componibile in superficie che collega due cabine di smistamento. Serve a sostituire il tratto di rete sotterranea danneggiato che si troverebbe nella zona fra via Medici, via degli Speziali, piazza della Repubblica e via del Corso. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

?Nella giornata di oggi segnalato blackout anche nel centro di Firenze. Tra le cause, scatti di linea per i sovraccarichi dovuti alla richiesta di energia e per il surriscaldamento dei cavi sotto terra della distribuzione Enel. Vai su X

#Blackout a #Bergamo per un guasto provocato probabilmente dagli elevati consumi causati dal caldo eccessivo. Semafori spenti agli incroci, persone bloccate in ascensore e sirene degli allarmi fuori controllo. Senza elettricità anche il centro di #Firenze Vai su Facebook

“Riapriamo domani”: Firenze, black out in alcune vie del centro. Negozi chiusi, condizionatori ko - Disservizi a macchia di leopardo: manca l’elettricità in diversi esercizi commerciali. Segnala msn.com

Black out in pieno centro di Firenze - Tra le cause, scatti di linea per i sovraccarichi dovuti alla richiesta di energia e per il surriscaldamento dei ... controradio.it scrive