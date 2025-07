Insigne è addio al Toronto | l' italiano risolve il contratto con un anno d' anticipo

L'esperienza di Lorenzo Insigne a Toronto si conclude prematuramente, lasciando un segno breve ma intenso nel suo percorso internazionale. Dopo tre stagioni e 76 presenze, l'italiano ha deciso di risolvere il contratto con un anno d'anticipo, chiudendo un capitolo che, nonostante alcune statistiche, non ha pienamente riflettuto le sue grandi qualità tecniche e il desiderio di nuove sfide. Il suo futuro resta ancora da scrivere.

Toronto, 1 luglio 2025 – Termina dopo sole tre stagioni e 76 presenze totali l'avventura di Lorenzo Insigne con la maglia del Toronto. Trasferitosi in Canada nell'estate del 2022, l'italiano ha deciso di porre fine alla sua esperienza oltreoceano con un anno d'anticipo. Il viaggio in MLS dell'ex Napoli non è stato sicuramente memorabile: in 76 apparizioni, l'ala italiana ha messo a segno 19 gol e fornito 16 assist. Pochi se si pensa alle qualità del giocatore. Il Toronto pensava di replicare quanto fatto nel 2015 con Giovinco, ma i risultati non sono stati gli stessi: Insigne ha avuto difficoltà ad ambientarsi nel nuovo campionato e nella nuova cultura, non riuscendo ad esprimere appieno tutte le sue qualità . 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Insigne, è addio al Toronto: l'italiano risolve il contratto con un anno d'anticipo

