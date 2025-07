Dopo Calhanoglu l’Inter cerca nuove certezze | Le soluzioni sono in casa

Dopo la possibile partenza di Calhanoglu, l’Inter si trova a dover riscrivere le proprie certezze. La società nerazzurra cerca soluzioni interne per ricostruire il centrocampo e mantenere alta la competitività. La sfida ora è trovare nuovi leader e punti di riferimento, senza dimenticare il passato che ha scritto le sue pagine più brillanti con il turco. Le prossime mosse saranno decisive per il futuro del club.

Hakan Calhanoglu con molta probabilità lascerà Milano in questa sessione di mercato. Il turco da quattro anni è stato il perno sul quale l'Inter ha costruito le sue fortune. Adesso serve ricostruire il gioco dell'Inter. PARTENZA ESTIVA – Hakan Calhanoglu odore di partenza dall'Inter? Questa è la notizia del momento. Il turco con molta probabilità ritornerà in Turchia, precisamente al Galatasaray. Una bomba mediatica che era pronta ad esplodere da un momento all'altro. L'innesco è stato causato dalla sconfitta contro la Fluminense nel Mondiale per Club e dalle dichiarazioni forti di Lautaro Martinez e Giuseppe Marotta.

