Puppo dubbioso | Non credo che Sinner giocherà la Coppa Davis Berrettini ha sbagliato delle scelte

La prima giornata di Wimbledon 2025 ha regalato emozioni forti, con sorprese e performance stellari. Fabio Fognini ha incantato il Centre Court, sfiorando la vittoria contro Alcaraz, mentre tra rumors e tensioni, il futuro di Sinner in Coppa Davis sembra ancora incerto. Puppo dubita: “Non credo che Sinner giocherà ”. Tutto questo e molto altro nel nuovo episodio di TennisMania, il nostro appuntamento imperdibile per gli appassionati.

La prima giornata di Wimbledon 2025 ha riservato diversi upset più o meno clamorosi, mentre Fabio Fognini ha dato spettacolo sul Centre Court portando al quinto set il campione in carica Carlos Alcaraz grazie ad una delle migliori prestazioni della carriera. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti  Guido Monaco e Massimiliano Ambesi. “ Fognini ha 38 anni e veniva da tante sconfitte nei main draw, poi stava già meditando il ritiro. Nei tre game consecutivi dopo l’1-o Alcaraz al quinto set in realtà lui ha sempre avuto delle chance nel punteggio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Puppo dubbioso: “Non credo che Sinner giocherà la Coppa Davis. Berrettini ha sbagliato delle scelte”

TERREMOTO NEL TEAM SINNER Marco Panichi, preparatore atletico, e Ulises Badio, fisioterapista, non fanno più parte del team di Jannik. In effetti i due non erano stati avvistati a Londra negli ultimi giorni con l'altoatesino e la loro assenza aveva iniziato

