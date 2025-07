Psicologi nel welfare | al via concorso nazionale per 979 assunzioni nei servizi sociali

Se sogni di fare la differenza nel settore sociale, questa è l'occasione che aspettavi. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha aperto un concorso nazionale per 979 psicologi negli Ambiti Territoriali Sociali, con un investimento di 500 milioni di euro dedicati a rafforzare i servizi. Scopri come partecipare e contribuire al benessere della comunità.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il bando per l’assunzione di 979 psicologi negli Ambiti Territoriali Sociali, dando attuazione al Decreto n.2682024 che ha stanziato 500 milioni di euro per il rafforzamento dei servizi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: sociali - psicologi - servizi - welfare

Il Bambino Zero dei Diavoli della Bassa: «Le mie bugie sui miei genitori estorte da psicologi e assistenti sociali» - Nel 1997, Davide Tonelli Galliera, un bambino di Massa Finalese, svelò un oscuro mondo di abusi e riti satanici, accusando familiari di crimini atroci.

Infanzia, musica e comunità educante: la Regione Puglia continua a investire nel futuro dei più piccoli con il potenziamento del programma P.I.P.P.I. e l’estensione delle Orchestre Sociali a 4 nuovi Ambiti Territoriali Sociali! Grazie alle risorse del Fon Vai su Facebook

Psicologi nel welfare: al via concorso nazionale per 979 assunzioni nei servizi sociali; Al via un concorso pubblico per l’assunzione di quasi mille psicologhe e psicologi nei servizi sociali; Anziani, fragili e persone sole: al via il piano welfare del Comune di Bari per l'estate.

Concorso psicologi, pubblicato il bando del Ministero per l'assunzione di 3839 unità negli Ambiti Territoriali Sociali - Pubblicato il bando del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'assunzione di 3839 unità di personale per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno ... Riporta msn.com

Concorso nei servizi sociali, le figure ricercate ed i posti nelle Regioni - Sono queste le principali destinazioni del concorso bandito dal ministero del lavoro e delle ... Secondo msn.com