Di Canio sul caso Calhanoglu | Lo sfogo di Lautaro è devastante ecco cosa dovrebbe fare il turco

L'ex calciatore ora opinionista Paolo Di Canio si è espresso sul caso Calhanoglu. Le sue parole sullo sfogo di capitan Lautaro a Sky Sport. PiĂą che la sconfitta per 2-0 contro il Fluminense, ieri a far rumore sono state le parole di Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro si è sfogato nel post partita, puntando il dito contro chi, a detta sua, non ha intenzione di rimanere a Milano. Sebbene l'argentino non abbia fatto nomi, a chiarire che le sue parole fossero indirizzate soprattutto ad Hakan Calhanoglu ci ha pensato il presidente Beppe Marotta. Intervistato da Sky, Paolo Di Canio ha espresso la sua opinione sull'accaduto.