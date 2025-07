Tour de France 2025 Evenepoel | Spero di vincere una tappa e di fare classifica

Roma, 1 luglio 2025 – Remco Evenepoel, campione mondiale, olimpico e belga, si prepara a scrivere una nuova pagina di storia al Tour de France. Con un talento che non si tira indietro, punta a conquistare almeno una tappa e a migliorare la classifica dell’anno scorso. La sua determinazione è altissima: il nostro campione sogna di lasciare il segno in questa edizione, dimostrando ancora una volta che il suo talento è destinato a brillare.

Roma, 1 luglio 2025 - Campione mondiale, campione olimpico e ancora una volta pure campione belga: quando c'è da andare forte a cronometro, Remco Evenepoel non si tira dietro, ma per provare a far bene al Tour de France 2025, confermando o magari addirittura migliorando il terzo posto dell'anno scorso, servirà molto di più. Le dichiarazioni di Evenepoel. Davanti, almeno in un'ipotetica griglia di partenza basata proprio sul podio del 2024, tocca superare Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, ma per qualcuno (come Bradley Wiggins ) questa atavica rivalità non potrà che aiutare il corridore della Soudal Quick-Step, che dal canto suo ha parlato della marcia di avvicinamento alla sua seconda Grande Boucle in carriera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tour de France 2025, Evenepoel: "Spero di vincere una tappa e di fare classifica"

