Ronnie Coleman ricoverato d’urgenza il re del bodybuilding e i danni dopo le 13 operazioni | la scoperta dell’infezione nel sangue

Ronnie Coleman, la leggenda vivente del bodybuilding e otto volte Mister Olympia, si trova attualmente in ospedale in gravi condizioni a causa di un'infezione nel sangue. Dopo oltre 13 interventi chirurgici, il campione statunitense sta affrontando questa difficile battaglia con determinazione e coraggio. La famiglia ha comunicato che Ronnie riceve cure specialistiche e continua a mostrare un’incredibile forza. La sua lotta continua, lasciandoci sperare in un pieno recupero.

La leggenda del bodybuilding Ronnie Coleman è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. L’otto volte Mister Olympia sta lottando contro un’infezione al flusso sanguigno che ha reso necessario il ricovero da domenica 29 giugno. A comunicarlo è stata la famiglia attraverso i social, spiegando che il 61enne campione statunitense «attualmente sta ricevendo diverse cure mediche specialistiche e continua a mostrare un’incredibile forza e resilienza». Chi è Ronnie Coleman. Ronnie Coleman ha dominato la scena del bodybuilding per anni, vincendo otto titoli consecutivi di Mister Olympia, record eguagliato solo da Lee Haney. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: ronnie - coleman - ricoverato - bodybuilding

Ronnie Coleman ricoverato per un'infezione del sangue: il calvario della leggenda del bodybuilding - Ronnie Coleman, leggenda vivente del bodybuilding e otto volte Mister Olympia, sta affrontando un grave momento di crisi sanitaria.

Comunicato ufficiale della famiglia Coleman Vi terremo aggiornati sulla situazione. Traduzione Vogliamo informare i fan di Ronnie, i suoi sostenitori e la comunità del bodybuilding che Ronnie Coleman è stato ricoverato in ospedale la scorsa domenica mattin Vai su Facebook

Il bodybuilder Coleman è ricoverato: è grave. Chi è l'ex Mister Olympia costretto alle stampelle dopo 13 interventi Vai su X

Ronnie Coleman ricoverato per un'infezione del sangue: il calvario della leggenda del bodybuilding; Ronnie Coleman ricoverato d'urgenza, il re del bodybuilding e i danni dopo le 13 operazioni: la scoperta dell'infezione nel sangue; Ronnie Coleman ricoverato per un'infezione del sangue: il messaggio della famiglia e le ultime sul bodybuilder.

Ronnie Coleman ricoverato per un'infezione del sangue: il messaggio della famiglia e le ultime sul bodybuilder americano - La leggenda del bodybuilding è ricoverato in ospedale in gravi condizioni a causa di un'infezione al sangue scatenata da batteri ... Da msn.com

Ronnie Coleman ricoverato per un'infezione del sangue: il calvario della leggenda del bodybuilding - Ronnie Coleman in ospedale: si aggravano i problemi di salute del bodybuilder americano dovuti ad anni di allenamenti errati. Scrive gazzetta.it