Real Madrid Juventus momento nostalgia a Miami | Tudor e Modric si incontrano a bordo campo prima del match La FOTO che scatena il web

Un momento di pura nostalgia ha raccolto tifosi e appassionati durante il match tra Real Madrid e Juventus a Miami. Tudor e Modric, ex compagni di nazionale, si sono stretti la mano e si sono fatti immortalare, regalando un’immagine che ha fatto il giro del web. La scena ha riacceso ricordi e emozioni, dimostrando come il calcio sappia unire passato e presente in un istante memorabile. Un incontro che resterà nella storia di questo emozionante incontro.

Real Madrid Juventus, Tudor e Modric si rivedono: i due ex compagni di squadra in nazionale si fanno immortalare incontro prima del match. Prima della sfida tra Real Madrid e Juventus agli ottavi del Mondiale per Club 2025, un incontro speciale ha attirato l'attenzione dei tifosi. Igor Tudor, allenatore della Juve, e Luka Modric, stella del Real Madrid, si sono incontrati a bordo campo prima dell'inizio della partita. Un gesto che ha richiamato alla mente il loro passato insieme come compagni di squadra nella nazione croata tra il 2005 e il 2006, anno in cui poi entrambi hanno preso parte ai Mondiali in Germania.

