Trump minaccia di arrestare Mamdani candidato dem a New York | Non abbiamo bisogno di un comunista

Se il 33enne Mamdani vincesse le elezioni e si opponesse agli agenti federali per l’immigrazione, allora dovremmo assistere a uno scontro politico senza precedenti che potrebbe scuotere le fondamenta di New York. Trump, infatti, non si ferma di fronte a nulla, dimostrando ancora una volta quanto l’attenzione per il potere e le ideologie siano al centro del dibattito. In un clima così acceso, il futuro della città sembra tutto da scrivere.

Nel giorno dell’ufficialità dei risultati delle primarie democratiche per il sindaco di New York, il presidente Usa Donald Trump torna ad attaccare il candidato Zohran Mamdani. “Non abbiamo bisogno di un comunista in questo paese”, ha detto il tycoon che si spinge anche oltre, minacciando di arrestare il candidato sindaco dem. Se il 33enne vincesse le elezioni e si opponesse agli agenti federali per l’ immigrazione in città “allora dovremmo arrestarlo “, ha detto Trump. Il socialista outsider ( qui il suo profilo ), secondo i dati ufficiali, ha trionfato alle primarie con un vantaggio di ben 12 punti sul suo maggiore rivale: ha infatti ottenuto il 56% dei voti contro il 44% dell’ex governatore Andrew Cuomo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

