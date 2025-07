Una minoranza La sentenza di Prodi sulla Schlein in tv cala il gelo

Nel salotto estivo di In Onda, Elly Schlein torna a scuotere le acque politiche con parole nette e provocatorie. La leader del PD non si limita a criticare il governo, ma apre un dibattito pi√Ļ ampio su temi globali come i diritti civili e le derive populiste. Le sue dichiarazioni infiammano il clima politico, lasciando un segno forte nella discussione pubblica e portando alla luce tensioni e sfide ancora irrisolte nel nostro paese.

Elly Schlein, torna nel salotto estivo di In Onda, il programma condotto da Marianna Aprile e Luca Telese su La7.  La segretaria del Pd va all'assalto del governo anche se lo fa "di sponda", parlando di Victor Orban e del Pride di Budapest e naturalmente di Donald Trump. "Questa destra porta avanti le stesse cose in tutti i paesi. Quindi se la prendono ogni giorno con un nuovo nemico, i migranti, i diversi, le comunità LGBT, i giudici - afferma la leader dem - Lo fanno per nascondere il fatto che non stanno portando risposte ai bisogni concreti delle persone. Nei primi cento ordini esecutivi di Trump non ce n'era uno che riguardasse il diritto alle cure degli americani, non ce n'era uno che riguardasse il salario degli americani".

