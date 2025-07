Come cambia il ranking ATP con l’eliminazione di Zverev? Gli scenari di Sinner e Alcaraz E un possibile sorpasso…

Ma cosa succede al ranking ATP con l’eliminazione di Zverev? Questo scenario apre nuovi scenari per Sinner e Alcaraz, potenziali protagonisti di un sorpasso emozionante. Con il Roland Garros ormai alle spalle, le sorti della classifica mondiale si fanno sempre più avvincenti: chi saprà sfruttare al meglio le opportunità che Wimbledon offre? La corsa al vertice si infiamma: scopriamo insieme i possibili sviluppi e i nuovi equilibri del tennis mondiale.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz saranno rispettivamente numero 1 del mondo e numero 2 del ranking ATP al termine di Wimbledon, indipendentemente da come andrà il terzo Slam della stagione. I piazzamenti del fuoriclasse altoatesino e dello spagnolo erano già certi alla vigilia del torneo sull'erba londinese, ma chiaramente il bottino dei due grandi rivali dipenderà dalla caratura dei rispettivi cammini sui sacri prati: l'azzurro svetta virtualmente con 10.880 punti, mentre l'iberico insegue a quota 7.350. Ricordiamo come potrà crescere il proprio attivo dopo i 50 punti raccolti per la qualificazione al secondo turno: 100 per il terzo turno, 200 per gli ottavi, 400 per i quarti, 800 per la semifinale, 1.