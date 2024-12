Lanazione.it - Botte in strada nella notte, i residenti: "Abbiamo paura"

Firenze, 31 dicembre 2024 - Ancora un pestaggio in via della Villa Demidoff, unache negli anni ha cambiato pelle. L'ennesima scena di violenza ieri sera. Secondo quanto raccontato da chi vive erano in quattro contro uno. La persona lasciata a terra sarebbe stata soccorsa prima da un rider e poi daiche hanno chiamato le forze dell'ordine. Sul posto la polizia e i sanitari del 118. "sentito le urla, le minacce,visto gli spintoni. Poi il suono delle sirene" raccontano. Scene a cui, a proprio malgrado, lasi sta abituando vista la frequenza con cui si registrano. "Ma ci vogliono mandare via di qui? Chi ci volete a vivere in questa città" si sfogano ancora su Facebook. Idi via della Villa Demidoff, nel quartiere di Novoli, non ce la fanno più, e chiedono aiuto a gran voce.