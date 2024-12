Lanazione.it - Addio a Paolo Benvegnù, l’Umbria piange il musicista: qui aveva messo radici

Leggi su Lanazione.it

Perugia, 31 dicembre 2024 – All'età di 59 anni è morto. La scena musicale italiana sta quindindo, con numerosi attestati di stima e sgomento, la prematura scomparsa del raffinato cantautore. L'amore loportato a vivere in Umbria, terra che lo ha accolto con molto affetto. Tanto che la sua musica è stata anche la colonna sonora della campagna elettorale di Vittoria Ferdinandi, l'attuale sindaca di Perugia che lo ha subito ricordato con un messaggio sui social: "Grazie Maestro. Sei stato un compagno di viaggio meraviglioso. In questi minuti leggo e rileggo il messaggio che mi inviasti dopo il Capitini e voglio dirti una cosa, se puoi sentirmi: lo faremo per te, per il resto della nostra vita. Che tutta la gioia del mondo sia con te.Benvegnú, tutta Perugia ti".