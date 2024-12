Oasport.it - United Cup 2025: l’Italia si qualifica se…Le combinazioni verso la sfida alla Francia

Si chiuderà martedì 31 dicembre il Gruppo D dellaCupdi tennis: nell’ultimo tie del raggruppamentoaffronterà laKen Rosewall Arena di Sydney, in Australia, a partire dalle ore 00.30 italiane.Finora si sono registrate la vittoria della Svizzera per 2-1 sulla, ed il successo degli azzurri per 3-0 sugli elvetici: per passare ai quarti di finale come prima del girone, oltre a vincere per 3-0 o 2-1 contro i transalpini, potrà anche permettersi di perdere per 1-2.Contro i transalpini basterà dunque un punto agli azzurri, mentre in caso di sconfitta per 0-3dovrà attendere la conclusione dei Gruppi B ed F per sapere se potrà passare come miglior seconda tra le squadre impegnate a Sydney.In quest’ultimo caso la compagine azzurra si presenterebbe al confronto con le altre due seconde classificate con un tie vinto ed uno perso, con tre incontri vinti e tre persi, ma avrebbe un buon coefficiente set, dato che nel primo tienon ha concesso neppure una frazioneSvizzera nei tre match disputati.