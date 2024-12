Lanazione.it - Unione, approvato il bilancio. Oltre 13 milioni di euro per il sociale

Leggi su Lanazione.it

Empoli Polizia municipale dell’da potenziare, più impegno sul settore socio-sanitario: si è tenuta l’ultima seduta del consiglio dell’, nella quale sono stati approvati la nota d’aggiornamento al Documento Unico di Programmazione e ildi previsione, coi voti favorevoli della maggioranza Pd Centro Sinistra per l’Empolese Valdelsa e Civica Gambassi Terme. Il presidente, Alessio Mugnaini, ha sottolineato i "contributi dall’esterno per alzare la qualità dei servizi". Sono state inrinnovate convenzioni fondamentali per l’erogazione dei servizi, in particolare con la Sds Empolese Valdarno Valdelsa nonché quelle relative alle attività di protezione civile. Sono stati confermati i piani di assunzioni che riguardano la Polizia Municipale (che arriverà a contare 97 unità, il massimo disponibile secondo i vincoli vigenti) e previsti nuovi innesti sui servizi amministrativi e sociali.