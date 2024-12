Ilrestodelcarlino.it - Tram a Bologna, apre ai pedoni un altro tratto di via Ugo Bassi. Ecco quando e cosa cambia

, 30 dicembre 2024 – Proseguono i lavori per la realizzazione della tranvia anche durante le festività natalizie, con importanti novità pere automobilisti. A partire dal pomeriggio di domani, 31 dicembre, in via Ugosarà restituito aiilcompreso tra l’incrocio Nazario Sauro/Cesare Battisti e poco prima di via Livraghi. Rimarranno escluse solo l’intersezione e una piccola area dove sono presenti condotte provvisorie di acqua e gas, che saranno rimosse dopo le festività. Novità anche a Borgo Panigale, dove si avvia alla conclusione l’intervento su via Marco Emilio Lepido, neltra la Persicetana e via Cavalieri Ducati. Qui è stato ripristinato il doppio senso di circolazione tra la rotonda provvisoria e via Jahier, segnando il passaggio alla viabilità definitiva prevista con la tranvia in funzione.