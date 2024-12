Anteprima24.it - Si ribaltano con la Maserati sulle auto in sosta, illesi scappano via

Tempo di lettura: 2 minutiIncidente senza grosse conseguenze per fortuna ieri sera a Napoli dove un suv, preso a noleggio da un gruppo di ragazzi, si è ribaltato lungo la discesa di via Francesco Saverio Correra andando a impattareinai lati della strada per poi finire la sua corsa al centro della carreggiata.Gli occupanti sono riusciti ad uscire dal tettuccio della vettura raccogliendo le loro cose e fuggendo via. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per liberare la strada. Dell’episodio riferisce il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli che ha ricevuto documentazione fotografica da alcuni testimoni. Forte il boato avvertito dai residenti.“L’ennesimo episodio sconcertante che solo per un caso non si è trasformato in tragedia – ha commentato Borrelli – visto che a quell’ora la strada, a ridosso di piazza Dante, è ancora affollata di persone.