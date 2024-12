Pianetamilan.it - Milan-Roma, Marchegiani: “Fonseca? Non puoi continuare ad aspettare”

Luca, ex portiere di Serie A e attuale opinionista di Sky Sport 24, è intervenuto durante il programma Il Club per analizzare la situazione legata al possibile esonero di Paulopost. Ecco, di seguito, le sue parole: "In un momento come questo in cui c’è la piazza che ce l’ha con la società, una squadra che non ingrana con due vittorie nelle ultime sette. Non basta quello che ha fatto in Champions. Adesso qualcosa devi fare, nonadche la situazione si risolva da sola". LEGGI ANCHE:, le pagelle rossonere della nostra redazione >>>