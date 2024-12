Pianetamilan.it - Milan, Fonseca a Milanello: svuota l’armadietto, saluta tutti e se ne va

Leggi su Pianetamilan.it

Paulonon è più l'allenatore del. La dirigenza ha comunicato ieri notte, in via ufficiosa, l'esonero al tecnico portoghese, che il Diavolo aveva ingaggiato lo scorso 13 giugno in sostituzione di Stefano Pioli. Oggi, poi, è arrivata anche l'ufficialità della separazione, con tanto di comunicato diffuso dal club di Via Aldo Rossi. Come anticipato da Gianluca Di Marzio, però,si è recato lo stesso aello, benché sollevato dall'incarico di tecnico della Prima Squadra rossonera. In tarda mattinata, infatti, il lusitano si è presentato al centro sportivo rossonero perre ufficio e armadietto delle sue cose, perrequanti e per dare l'addio al mondo. Un'esperienza che, ne siamo certi,aveva immaginato di ben altro tipo e sicuramente molto più lunga di così.